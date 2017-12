Barça : Offensive pour Coutinho !

C’est reparti pour la suite du feuilleton Coutinho ! Le Brésilien demeure toujours l’obsession des dirigeants du FC Barcelone qui souhaitent le signer au plus vite. Selon Marca, les contacts se seraient intensifiés pour mettre une option sur le milieu de terrain de Liverpool.

Le but est de signer le joueur dès janvier et qu’il puisse soulager Iniesta et être au top pour les éliminatoires contre Chelsea en Ligue des Champions. Le club espagnol compte lancer une offensive dans les prochains jours et ne souhaite pas revivre une expérience négative en attendant jusqu’au dernier jour de mercato. Le but serait de dépenser l’argent empoché avec le transfert de Neymar pour s’attacher les services du joueur dans les 200 millions d’euros mais devrait baisser si le club anglais est disposé à négocier. Quoi qu’il en soi, Bartomeu est disposé à sortir le chéquier pour le transfert de Coutinho !