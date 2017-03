Barça : Offensive pour Bellerin !

Depuis quelques jours, le nom d’ Hector Bellerin circule dans les offices du FC Barcelone, qui souhaite recruter le jeune joueur l’été prochain. Le directeur sportif du club catalan Robert Fernandez, s’est réuni avec l’entourage du latéral d’Arsenal afin d’entamer les négociations avec ce dernier.

Ce serait la recrue numéro 1 pour renforcer l’effectif de la saison 2017-18. Depuis plusieurs semaines, le dirigeant espagnol s’est déplacé en Angleterre pour discuter avec l’agent du joueur espagnol et ainsi convaincre le catalan qui est lié avec le club des Gunners pendant cinq ans et qui gagne plus de 120 000 livres à la semaine. Reste à voir si le jeune catalan serait prêt à effectuer un retour dans sa terre natale.