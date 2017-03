Barça : Objectif Ryad Mahrez !

Ryad Mahrez au FC Barcelone la saison prochaine ? C’est possible, selon le quotidien catalan Sport. Après avoir déjà été pisté l’an passé par la direction catalane, il était impossible de négocier son prix et son transfert avec Leicester, qui l’avait déclaré “intransférable”.

Cependant, l’été prochain Mahrez devrait être présent sur le marché des transferts et jouer au Barça, serait un rêve pour lui, étant supporter du club catalan depuis de nombreuses années. Cela fait quelques mois que l’attaquant était en contact avec le Barça et c’est encore d’actualité aujourd’hui selon le média. L’opération devrait coûter entre 35 et 40 millions, après une année irrégulière de l’international algérien, qui a remporté la Premier League avec Leicester la saison passée.