Barça : Neymar voudrait revenir en Catalogne

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Neymar, aurait pris contact avec les dirigeants du FC Barcelone pour évoquer un retour au club en 2019 après l’élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.

L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain aurait contacté à plusieurs reprises des employés du FC Barcelone dernières ces dernières semaines afin d’évoquer ses envies de retour en Catalogne. Le joueur regretterait ainsi d’avoir quitté trop vite son club de coeur et aurait été “aveuglé par le projet et la grande puissance économique du PSG” et serait notamment déçu du niveau du championnat de France. Le club parisien demande la somme de 400 millions d’euros…