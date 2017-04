Barça : Neymar “Si tout se passe bien, il y aura une autre remontada”

Neymar croit en la remontada contre la Juventus. Le brésilien s’est montré très optimiste une nouvelle fois, lors d’une interview accordée par Canal Esporte Interactivo, après que le club catalan ait été accroché lors du quart final aller contre la Juventus (3-0).

“Nous devons croire que nous pouvons le faire”, a déclaré le footballeur. “Nous l’avons déjà fait une fois, nous pouvons le faire une seconde fois”, a-t-il ajouté. “Je crois en cette équipe et en son potentiel. Nous n’avons presque rien à perdre et beaucoup à gagner. Il faudra rentrer sur le terrain pour tout donner et si tout se passe bien, une remontée est possible.”

Très croyant, l’attaquant blaugrana a énormément cru en la remontada contre le PSG au Camp Nou déclarant: “Nous avions aussi 1% de chance de passer face au PSG, mais les 99% restants consistent à courir, avoir la foi et si Dieu le veut, les buts arriveront”. Ce qui est sûr, c’est que rien n’est impossible pour Neymar.