Barça : Neymar n’est plus un joueur du FC Barcelone (Officiel)

Le feuilleton Neymar est désormais clos. Place au dénouement. Si la Liga n’a pas autorisé le paiement de la clause de l’attaquant du FC Barcelone ce matin, ses avocats ont fait le nécéssaire dans l’après-midi. Ces derniers ont déposé le chèque de 222 millions d’euros, pour libérer le Brésilien de tout contrat. Après quatre années de bons et loyaux services, Neymar n’est plus un joueur du FC Barcelone.

Le joueur va s’engager avec le Paris Saint-Germain et aurait signé un bail de cinq ans dans le club français et rejoins ainsi ses compatriotes Dani Alves, Lucas, Marquinhos, ou encore Thiago Silva. L’officialisation de son transfert devrait se faire dans la soirée ou vendredi. Un mercato réussi pour le PSG et le Barça dispose désormais d’un mois pour trouver son remplaçant.