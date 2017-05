Barça : Neymar “Je veux jouer avec les meilleurs, et Messi l’est”

Lors d’une interview accordée à France Football, Neymar a exprimé son souhait de vouloir rester au FC Barcelone, pour continuer d’évoluer aux côtés de Leo Messi. L’occasion également pour la star brésilienne de faire le point sur sa saison et de revenir sur plusieurs sujets:

“C’est une grande saison pour moi. Je peux même dire que c’est ma meilleure saison depuis que je suis ici à Barcelone. J’ai marqué des buts et délivré des passes décisives. Je suis très content”,a t’-il déclaré concernant sa forme actuelle.

Son rôle: “Sérieusement, j’ai toujours eu le même rôle dans cette équipe depuis le premier jour où je suis arrivé. Rien n’a changé. J’ai toujours assumé mes responsabilités dans cette équipe, et c’est pareil pour le reste. S’il y a quelque chose qui nous différencie c’est que tout le monde connaît son papier. Je parle que quand c’est nécessaire sinon, je me tais. Je me sens plus à l’aise cette année dans l’équipe.

Prolongation de Messi : “Tout ce que je veux, c’est jouer avec les meilleurs du monde. Et le meilleur de tous, c’est Leo. Beaucoup disent que nous sommes en compétition mais ça me fait rire. Je veux juste profiter dans le jeu. Je rêve d’être le meilleur un jour ou de gagner le ballon d’or. Je pense que je peux le faire, mais avec du calme et en silence. Je ne suis pas pressé, je ne joue pas que pour ça”.

Sélection brésilienne: “Nous évoluons ensemble. Le Mondial 2018? Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent remporter le titre. Je pense que l’année prochaine nous aurons quelque chose de bien à faire. Au Brésil, la pression est de tous les côtés. Les Brésiliens sont amoureux et très unis dans le football”.