Barça : Neymar “Je pense que nous pouvons toujours gagner le triplé”

Heureux au FC Barcelone, Neymar a accordé une interview au quotidien Mundo Deportivo concernant ses meilleurs moments au club et au sujet de son futur. L’attaquant brésilien qui réalise l’une de ses meilleures saison a été d’une grande efficacité face au PSG lors des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions : “C’était quelque chose d’unique. J’ai vécu ce match comme si c’était impossible. L’euphorie et la folle situation ont permis de vivre un moment incroyable en si peu de minutes”, a confié le joueur.

Les Blaugranas affronteront dans quelques jours la Juventus en quarts de finale de Ligue des Champions, mais avant cela le Clasico retour se disputera à Bernabéu pour prétendre à La Liga :”Je pense que nous pouvons gagner le triplé une autre fois si on est concentrés et heureux”, a déclaré le Brésilien avec optimisme. En ce qui concerne son futur et l’intérêt du PSG ou encore Manchester United dernièrement, l’attaquant du Barça qui est lié avec le club jusqu’en 2021 a clarifié la situation : “Mon rêve était de jouer au Barça. Quand j’étais enfant, c’est ce que je voulais. Le plus important est de jouer au Barça et d’avoir réalisé ce rêve. La meilleure des choses pour moi est de jouer là-bas”, a réitéré Neymar.