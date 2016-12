Barça : Neymar “Je ne vais pas mourir pour le Ballon d’Or”

Neymar s’est confié lors d’une interview accordée à La Liga récemment concernant Barcelone, sa vie, le trident ou encore le Ballon d’Or. Actuellement à trois points de leur grand rival du Real Madrid, l’attaquant brésilien est assez optimiste pour la deuxième partie de saison :

“Il reste encore beaucoup de match en Liga et nous devons nous concentrer et ne pas avoir les yeux rivés uniquement sur Madrid. On était à onze points du deuxième et nous avons gagné la Liga pratiquement lors du dernier match. C’est un championnat très difficile, le premier, le deuxième ou le troisième ne peuvent jamais être tranquille car les matchs sont compliqués. Nous devons jouer et gagner tous les matchs”.

Ballon d’Or: ” Je suis très heureux ici à Barcelone avec la famille et l’équipe. C’est vrai que le Ballon d’Or, c’est une motivation que j’ai mais ce n’est pas quelque chose dont je vais mourir pour. Je veux juste être heureux et je suis très heureux ici. Gagner le Ballon d’Or est une conséquence du travail. Si je ne le gagne pas, ce n’est pas grave. Je ne joue pas au football pour le gagner mais pour être heureux. On ne peut le donner qu’à une personne, et Leo est le meilleur, nous le respections. Pour moi, c’est un grand honneur d’être son coéquipier et de partager le vestiaire, les buts avec lui”.