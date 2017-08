Barça : Neymar “J’avais demandé à Piqué de ne pas publier la photo”

Neymar a été présenté ce vendredi comme nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur brésilien. Il est devenu l’un des transferts les plus chers de l’histoire, au prix de 222 millions d’euros. L’ancien attaquant du FC Barcelone s’est exprimé devant les médias et s’est montré très heureux et reconnaissant avec son nouveau club. Lors de sa conférence de presse, le joueur parisien est revenu sur l’épisode “se queda” publié par Gerard Piqué accompagné d’une photo de ce dernier, confirmant qu’il restait.

“C’était un moment de blague. On mangeait ensemble et il a publié la photo. On rigolait. Je lui ai demandé de ne pas publier mais il l’a fait. Je ne savais pas qu’il l’avait fait et c’est de cette manière que Piqué a exprimé ses sentiments au sujet de ma situation”.