Barça : Neymar en contact avec le PSG

Selon Mundo Deportivo, Neymar aurait reprit contact avec le PSG. Cette semaine, le père du joueur brésilien voyagera à Paris pour se réunir avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, alors qu’il avait déjà tenté de le recruter, à trois reprises.

La clause de l’attaquant blaugrana s’élève pour l’heure à 200 millions d’euros et augmentera à 222, puis 250 la saison prochaine. La cause d’un possible départ selon le média catalan ? Neymar voudrait devenir leader d’un grand projet, sans travailler dans l’ombre de personne, après qu’il ait considéré suffisant, son apprentissage au côté de Messi. Son départ à Paris pourrait être un retournement de situation, mais aussi un coup dur pour la direction catalane qui compte de nouveau sur son trident la saison prochaine.