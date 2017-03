Barça : Neymar “C’est le meilleur match de ma vie”

L’attaquant du FC Barcelone Neymar, auteur non seulement d’une prestation sans fautes ainsi qu’un doublé a finalement tenu parole. Le joueur brésilien s’est exprimé devant la presse, après la Remontada face au PSG mercredi soir, qualifiant cette rencontre du “meilleur match de sa vie” (6-1).

“C’est le meilleur match que j’ai joué dans ma vie, a déclaré l’attaquant blaugrana. Pour tout ce qu’il signifie, pour tout ce que nous avons vécu et parce que c’est une bonne période pour moi. Avant le match, nous y croyions et maintenant encore plus. Quand ils ont marqué leur but, nous avons un peu accusé le coup. Mais ensuite, nous avons mis le quatrième but, puis le penalty. Nous nous sommes concentrés jusqu’au bout et le but de Sergi Roberto est arrivé.

“Je sais que nous avons écrit l’histoire, une équipe comme celle-ci est capable de tout. La qualification semblait perdue, donc, nous avons joué sans pression, avec joie, en donnant tout pour marquer. C’est ce qui a fait la différence au niveau mental”.