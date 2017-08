Barça : Négociations pour Ousmane Dembélé.

L’actualité est riche en ce qui concerne le FC Barcelone. L’attaquant du Borussia Dortmund pourrait être le remplaçant de Neymar, qui a signé récemment au Paris Saint-Germain. Le club blaugrana a besoin de recruter puisque l’entame du championnat approche.

Selon L’Equipe, le Barça aurait trouvé un accord avec le footballeur français et négocierait actuellement avec le club allemand. Cependant, le Borussia demande la somme de 100 millions d’euros, qui semble trop élevé du côté de la Catalogne. Cela fait plus d’un an que les dirigeants du FC Barcelone tentent de recruter la pépite française, mais sans succès. Reste à voir si les Allemands seront prêts à négocier.. pas sûr.