Barça : Négociations avec Paulinho

Paulinho est le nouvel objectif du FC Barcelone selon Sport. pour renforcer le milieu de terrain. Le quotidien catalan a confirmé que le club blaugrana était en train de négocier l’arrivée du joueur de Guangzhou Evergrande.

Le footballeur de 28 ans qui évolue en Chine apporterait un travail plus défensif et son expérience. Pour l’heure, les négociations sont toujours en cours avec l’international brésilien mais reste à voir si Luiz Felipe Scolari facilitera son transfert ou non.