Barça : Munir négocie avec Alavés

Munir El Haddadi est proche de signer au Deportivo Alavés comme l’a informé Mundo Deportivo.

L’attaquant a reçu de nombreuses offres mais les négociations sont plus avancées avec le club basque. Une option d’achat devrait être fixée pour la fin de saison. Ernesto Valverde ne compte pas sur le jeune attaquant et n’ont pas vraiment bougé lors du mercato alors que ce dernier avait reçu des offres de la Roma, la sampdoria ou encore l’Inter. En Liga, le FC Séville et La Corogne sont également intéressés par le profil de l’hispano-marocain qui a joué à Valence en prêt, la saison passée.