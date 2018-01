Barça : Messi “Sans Neymar, nous avons plus d’équilibre”

Six mois après le départ de Neymar au PSG, le FC Barcelone réalise une belle saison et a pris de l’avance perché en haut du classement de la Liga avec onze points d’avance sur le dauphin. Leo Messi a été interrogé sur l’absence de l’attaquant brésilien qui aurait totalement changé le jeu selon lui :

“Son départ a changé notre manière de jouer, explique La Pulga. Nous avons perdu beaucoup de potentiel offensif, mais cela nous a aidé sur le plan défensif. Désormais, nous sommes très performants dans l’entrejeu. Nous avons plus d’équilibre et cela nous rend plus forts défensivement.” D’un point de vue tactique, Ernesto Valverde s’est adapté et a redonné de la fraîcheur au club catalan, de plus en plus performant.