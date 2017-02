Barça : Messi pourrait manquer la finale de Copa del Rey

Le FC Barcelone à un pied en finale de Copa del Rey après s’être imposé 1-2 à Vicente Calderon mercredi soir, en demi-finale contre l’Atlético Madrid. Cependant, rien n’est encore gagné puisque les colchoneros peuvent toujours renverser la tendance et se qualifier pour cette dernière.

Leo Messi qui a été l’un des grands acteurs de la victoire grâce au deuxième but inscrit, pourrait manquer la finale, si le FC Barcelone tendait à se qualifier. En effet, l’attaquant argentin a écopé d’un carton jaune et son deuxième dans cette compétition sur une faute envers Filipe Luis après 89 minutes de jeu. Si La Pulga faute au match retour. ce dernier pourra dire adieu à la finale. Samuel Umtiti et Jordi Alba se trouvent dans la même situation, alors que Neymar sera suspendu uniquement pour le retour au Camp Nou.