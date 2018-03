Barça : Messi incertain contre Séville

Forfait avec la sélection argentine lors du dernier match contre l’Espagne, Messi a repris partiellement l’entraînement jeudi avec ses coéquipiers blaugranas.

L’attaquant du FC Barcelone a réalisé une petite séance, suite à des gênes persistantes au niveau des ischios. Les hommes d’Ernesto Valverde se rendront à Séville demain pour le choc de la 30ème journée de Liga et pourraient se passer de La Pulga. Le technicien espagnol lui, s’est montré rassurant au sujet de son joueur et a déclaré qu’il était “tranquille” et que ce n’était rien de grave. Ainsi, Messi débuter sur le banc, afin d’être prêt physiquement pour le quart de Ligue des Champions contre l’AS Roma qui se disputera le 4 avril prochain au Camp Nou.