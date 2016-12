Barça : Messi et Antonella vont se marier

C’est une nouvelle qui réjouit tous les fans de Messi. L’attaquant du FC Barcelone va enfin se marier avec sa compagne et mère de ses deux enfants, Antonella Rocuzzo. C’est son amour d’enfance et l’une des relations les plus solides dans le monde du sport qui ne perdure.

Les deux tourtereaux devraient se marier à Rosario en Argentine, dans leur ville natale mais cette dernière information n’a pas été confirmée selon le quotidien Sport.