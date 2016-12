Barça : Messi de retour dans le groupe, Piqué incertain

La veille de disputer la rencontre de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow, les blaugranas récupèrent Messi. L’attaquant du FC Barcelone a du déclarer forfait à la dernière minute à cause de vomissement, avant d’affronter Malaga samedi soir (0-0).

Les blaugranas s’entraîneront ce mardi soir au Celtic Park, avec l’incertitude que Pique ne participe à cette session. Le défenseur central qui est revenu de blessure, a ressenti quelques douleurs et ne s’est pas entraîné lundi. A noter que le Barça est privé de Samuel Umtiti et devra faire avec la présence de Mascherano et Marlon si Piqué n’est pas apte à jouer.