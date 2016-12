Barça : Messi change son tatouage

Messi a teint ses cheveux en blond, s’est tatoué aux jambes et au bras et a eu sa période si on ne peut dire, de rébellion. Ce mercredi, l’Argentin fait beaucoup parler sur son nouveau tatouage, ou plus tôt, la version améliorée de celui de sa jambe gauche.

La Pulga a enlevé tous les motifs mais a laissé apparent le numéro dix ainsi que les empreintes des mains de son fils Thiago. Cependant, il a noirci toute la partie de son mollet dont on ne connait pas les réelles motivations..