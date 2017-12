Barça : Messi a joué en marchant à Santiago Bernabéu

Leo Messi ne cesse de surprendre tout le monde. Les statistiques lors du match contre le Real Madrid ont montré que l’attaquant argentin était un footballeur différent des autres. Selon une étude publiée par El Periodico, La Pulga a marché lees 80,3% du match et a trottiné les 10,80 autres. Il n’a couru que les 4,95% du match et sprinté a 1,15%.

Et malgré ça, le joueur a été impliqué de manière direct ou indirecte pour les trois buts du Barça et a créé cinq occasions de buts. Ainsi, Messi a passé près de 94% du match à marcher ou trottiner. Cette statistique reflète encore une fois de plus l’intelligence du joueur argentin qui limite ses efforts et se montrer plus efficace