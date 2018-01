Barça : Mascherano signe au Hebei Fortune (Officiel)

C’est désormais officiel, Mascherano a choisi de signer au Hebei Fortune, en Chine, ce mercredi. Le joueur avait confirmé son départ mardi dernier et le FC Barcelone lui rendra hommage demain soir, lors du match de Copa del Rey contre l’Espanyol, au Camp Nou. Le défenseur argentin se dirige vers une toute nouvelle aventure, après sept ans et demi de bons et loyaux services en Catalogne, avec plus de 18 titres remportés.