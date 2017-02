Barça : Mascherano s’est entraîné avec le groupe mais forfait face à l’Atletico

L’Argentin Javier Mascherano s’est entraîné ce vendredi avec le reste du groupe, à la Ciudad Deportivo Joan Gamper.

Les hommes de Luis Enrique préparent le duel choc de Liga contre l’Atlético Madrid dimanche prochain à Vicente Calderon (16h25). Le défenseur et milieu de terrain souffre d’une petite blessure au biceps fémoral du pied gauche, qui l’a empêché de disputer les trois derniers matchs avec le Barça. Ce dernier ne sera pas de retour contre les colchoneros non plus mais il devrait être remis su pied dès la semaine prochaine.