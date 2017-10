Barça : Mascherano et Messi absents face à Séville

La délicate situation de l’Argentine pour obtenir son ticket pour le Mondial en Russie l’été prochain pourrait affecter le Barça. En effet l’Albiceleste doit absolument gagner son prochain match afin d’assurer la cinquième place, synonyme de barrages.

Leo Messi et Javier Mascherano seront sollicités le 8 novembre pour les éliminatoires contre la Nouvelle Zélande. Ainsi, les deux argentins devraient manquer le match contre Séville qui se disputera le 4 ou 5 novembre. Cependant, la distance entre Barcelone et la Nouvelle-Zélande est de 19 000 kilomètres, ce qui oblige les joueurs sélectionnés de voyager à l’avance pour s’acclimater et s’adapter au décalage horaire avant le match. Du côté de Séville, Ever Banega, Gabriel Mercado ou encore Guido Pizarro seront aussi sollicités.