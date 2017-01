Barça : Manchester City propose 115 millions d’euros pour Messi

Manchester City ne compte pas lâcher l’affaire avec Messi depuis l’arrivée de Pep Guardiola. Le club anglais qui avait déjà formulé une offre l’été dernier est revenu une nouvelle fois à la charge, disposé à payer cette fois-ci jusqu’à 115 millions d’euros ou plus. Un montant qui pourrait exploser le record du transfert de Pogba transféré l’été dernier à Manchester United pour 120 millions.

Selon The Sun, le Barça a refusé toutes les offres pour l’attaquant argentin et notamment la dernière formulée par les Citizens. Si Pep Guardiola connaît une période difficile avec son équipe, son rêve serait de convaincre la pépite blaugrana de le rejoindre, alors que les deux hommes entretenaient une belle relation entre coach et joueur quelques années plus tôt en Catalogne.

L’attaquant star du FC Barcelone qui est lié avec le club catalan jusqu’en 2018, pourrait prolonger dans prochains jours avec son club formateur malgré l’appel de City prêt à offrir un salaire hebdomadaire de 900 000 euros.