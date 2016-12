Barça : Luis Enrique “Nous aurons besoin de contrôler le match”

Le technicien du FC Barcelone Luis Enrique, s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi, juste avant le Clasico. “Le match de demain est une chance de se rapprocher du leader et de gagner le Real. Rien de plus”.

“Ce n’est pas mon premier Clasico. J’ai été joueur et maintenant entraîneur. Je contrôle mes émotions”.

“Nous allons rencontrer le même Real Madrid de Zidane. Très bien organisé défensivement qui nécessite le ballon pour créer le danger et chercher à faire des transitions rapides. Ils ont des joueurs au top, de taille mondiale et pour nous, c’est un match spécial contre notre éternel rival. Nous aurons besoin de notre meilleur version et de contrôler le match”.

“Concernant les six points de différences, il n’y a pas beaucoup d’importance. Au final, chacun d’entre nous aura les points qu’ils méritent”.

“Le retour d’Iniesta est une bonne nouvelle, c’est notre capitaine. Il y aura plus de possibilités . C’est l’un des référents avec le style de jeu du Barça”.