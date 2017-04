Barça : Luis Enrique “Notre objectif est de mettre cinq buts”

A Barcelone, tout le monde croit à une remontada. Le technicien du Barça Luis Enrique a foi en son équipe et l’a fait savoir en conférence de presse la veille de la réception de la Juventus, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions.

“Nous avons besoin d’être agressifs dans un premier temps et l’attitude avec ou sans ballon. Nous devons intimider au maximum une équipe telle que la Juventus. Il faut faire tout ça et marquer des buts. Notre objectif est de marquer cinq buts”, a déclaré le technicien asturien. “Il faut attaquer, attaquer et attaquer et quand on se relâche un peu, il faut revenir attaquer. Nous allons tenter jusqu’à la fin et on a une autre opportunité de vivre une nuit historique. Nous pouvons mettre trois buts en trois minutes”.