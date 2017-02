Barça : Luis Enrique allait en venir aux mains avec un journaliste espagnol

Le coach du FC Barcelone Luis Enrique s’est montré très agacé mardi soir après la défaite contre le PSG en Ligue des Champions envers un journaliste espagnol de la chaîne TV3.

Les Blaugranas qui se sont inclinés (0-4) au Parc des Princes mardi soir pour le compte des huitièmes finale aller de Ligue des Champions devront espérer un miracle au Camp Nou dans quelques semaines. Lors de la conférence de presse d’après-match, le journaliste espagnol en question s’est chargé d’interviewer Luis Enrique et ce dernier s’est énervé suite à une question à propos des déclarations de Sergio Busquets qui s’était exprimé un peu plus tôt. “Je pense qu’utiliser le sujet de l’intensité est un peu facile, non? S’il y a un responsable, c’est moi, je l’assume. Mais quand on gagne, j’aimerais être traité de la même manière”, a-t-il déclaré agacé avant d’ajouter “Le traitement que tu me réserves actuellement et le ton que tu emploies… j’aimerais avoir le même après les victoires”.