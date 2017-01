Barça : Lucas Digne forfait contre l’Atlético Madrid

Le club catalan a informé par le biais d’un communiqué officiel que Lucas Digne souffre d’une blessure au genou gauche. L’international français avait été remplacé lors du match contre le Betis par Jordi Alba le week-end dernier et ne sera pas disponible pour disputer la demi-finale aller de Copa del Rey contre l’Atlético Madrid.

Andres Iniesta et Sergio Busquets blessés, ne seront pas du voyage non plus, toujours blessées afin de préserver es derniers pour le match de Ligue des Champions qui aura lieu le 14 février prochain contre le PSG