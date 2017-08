Barça : Liverpool ne veut pas vendre Coutinho

Décidémment, le FC Barcelone n’arrive toujours pas à trouver le remplaçant de Neymar. Les deux pistes privilégiées par le club catalan sont celles de Coutinho et Dembélé. La première n’est plus possible. En effet, Liverpool vient d’émettre un communiqué officiel qui clarifie que le club n’a aucune intention de vendre son attaquant brésilien. Aucune offre ne sera écoutée pour ce joueur et le club anglais a déclaré son mercato estival fermé.

Par ailleurs, Ousmane Dembélé devrait signer lors des prochaines heures au Barça, selon la presse française et espagnole.