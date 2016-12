Barça : Les vacances de la MSN dépendront du tirage de la Copa

Les vacances de fin d’années de Suarez, Messi, Neymar et Piqué dépendront de ce qui se passera vendredi, lors du tirage des huitièmes de finales de la Copa del Rey. En effet ces quatre derniers ont eu des vacances anticipées et n’ont pas disputé le match contre hercules mercredi, se rendant tous en Amérique (Uruguay, Argentine, Brésil et Colombie).

Exceptés ces quatre joueurs qui ont obtenu la permission, Luis Enrique et le reste de l’équipe ont un entraînement programmé le 30 décembre à 18h. Cependant si ces la MSN et le défenseur central espagnol ont plan de célébrer le nouvel an en Amérique du Sud, le tirage pourrait anticiper leur retour à Barcelone alors qu’ils ne revenaient à l’entraînement que le 2 janvier. Si le Barça tire le Real Madrid, l’Atlético Madrid ou le FC Séville, il est prévu que le match aller se déroule le 4 janvier et ce sera donc un retour anticipé pour préparer face à l’un des géants espagnol avant de jouer en championnat le 8 contre Villarreal.

Lors des deux dernières saisons, Luis Enrique a obligé toute l’équipe à passer le nouvel an à Barcelone pour éviter l’épisode de la défaite face à la Real Sociedad au Camp Nou.