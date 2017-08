Barça : Les révélations de Piqué sur Neymar

Gérard Piqué s’est exprimé ce samedi en conférence de presse, la veille d’affronter le Real Madrid, pour le compte de la Supercoupe d’Espagne aller, au Camp Non. Le défenseur espagnol a assuré n’être ni déçu, ni trahi par le départ de Neymar au Paris Saint-Germain.

“Je ne suis pas déçu, il y a plusieurs manières de s’en aller. Certains se rebellent et Ney, a lutté jusqu’à la dernière seconde pour le maillot du Barça”, a déclaré le joueur. “Nous vivons dans un monde où les gens sont tristes et aiment beaucoup critiquer. Le grand exemple est sur les réseaux sociaux. Comment Neymar et son père ont été critiqué”, a-t-il ajouté.

Le défenseur catalan a aussi parlé de son tweet “Se queda” (il reste) publié le 23 juillet dernier, et fini par avouer son coup de bluff pour tenter de retenir l’attaquant brésilien. “Quand la présaison a débuté, le message était qu’il allait partir. Nous avons été plusieurs joueurs à essayer de le convaincre de rester, a raconté Piqué en conférence de presse. Le jour où j’écris le tweet “Se queda “, je savais qu’il s’en allait. Je sais que c’est la dernière cartouche qu’il me restait, utiliser les réseaux sociaux pour que l’opinion publique pense qu’il reste et que cela finisse par le convaincre. Il s’est mis en colère contre moi, mais nous avons ensuite réglé ça. Et au final, il est parti”, a-t-il expliqué.