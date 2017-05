Barça : Les retrouvailles de Messi et Ronaldinho

La présence de Ronaldinho était la grande surprise de l’entraînement du FC Barcelone mercredi, au centre sportif Joan Gamper. L’ancien joueur blaugrana était là afin d’encourager ses ex-coéquipiers qui préparent la finale de Copa del Rey.

Des retrouvailles qui ont montré une nouvelle fois la complicité entre le brésilien et Leo Messi, inséparables depuis son passage au Barça. “C’est toujours bien de retrouver les grands amis, les grands joueurs. C’est un très grand plaisir d’être avec eux”, s’est exprimé Ronaldinho qui a également analysé la finale de Copa del Rey qui aura lieu dimanche prochain contre Alavés. “Je les sens bien, très motivés et je pense que ça sera un grand match. J’espère qu’ils auront de la chance et que tout se passera bien”, a conclu l’ancien de la Seleçao.