Barça : Les pistes des dernières minutes du mercato !

Le FC Barcelone attend toujours une dernière recrue afin de compléter son mercato estival, à quelques heures de la clôture du marché. Plusieurs noms ont été cités dans la journée, récapitulatif.

Coutinho: Les médias espagnols ont déclaré dans la journée que Liverpool avait donné son accord pour la vente du joueur brésilien tandis qu’en Angleterre, tout le monde est persuadé que le milieu offensif continuera à porter le maillot des Reds la saison prochaine.

Lemar: Depuis mercredi, la presse a dévoilée que l’AS Monaco était prêt à vendre l’attaquant français mais la piste est désormais restée au point mort. Arsenal est entré dans la course pour recruter le joueur ce jeudi.

Di Maria: Le Paris Saint-Germain doit liquider le maximum de joueur possible afin d’être en règle et en accord avec le Fair play financier. Di Maria est toujours à la recherche d’une porte de sortie et le FC Barcelone était bien interessé pour récupérer le joueur, sauf que le PSG en demande plus de 60 millions pour l’Argentin.

Mahrez: Enfin, c’est la dernière piste qui a fleurit dans l’après-midi. Selon la presse française, le milieu de Leicester aurait été vu à l’aéroport de Barcelone El Prat et serait en passe de devenir le nouveau joueur.

Beaucoup d’incertitudes planent au Barça qui doit agir avant minuit. Les cas de Munis, André Gomes et Douglas sont aussi en suspend puisque ces derniers devraient par ailleurs, sen aller.