Barça : Les joueurs tentent de convaincre Neymar

En France, la presse assure que Neymar sera un nouveau joueur du PSG la saison prochaine alors qu’en Espagne, les médias insistent sur le fait qu’il restera en Catalogne.

L’attaquant brésilien ne cesse de faire tourner la tête des supporters parisiens et de se mettre à dos ceux du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain est prêt à débourser la somme de 222 millions d’euros, soit la clause de libération du joueur pour s’attacher ses services. Actuellement en tournée de pré-saison aux Etats-Unis, le vestiaire du Barça tente de convaincre l’attaquant de rester et de continuer de former le trio offensif aux côtés de Messi et Suarez. Mais est-ce suffisant?