Barça : Les dirigeants s’activent pour Bellerín

Le transfert d’Hector Bellerín est en très bonne voie, selon le quotidien catalan Mundo Deportivo. Jeudi dernier, une réunion importante se serait déroulée au sujet du transfert du jeune latéral de 22 ans. Les dirigeants du FC Barcelone étaient présents en compagnie de deux représentants du joueur d’Arsenal dans un restaurant de la ville afin de négocier la signature de l’international espoir espagnol.

Formé au Barça, le latéral avait rejoint le club anglais, où il y a fait ses preuves durant ces dernières années. Arsenal serait intéressé par la signature d’Arda Turan ainsi que les deux jeunes Rafinha et Denis Suarez. Un deal qui pourrait donc inclure un joueur dans la transaction. Reste à voir si Arsène Wenger et les dirigeants anglais sont prêts à laisser partir leur pépite, convoitée par les plus grands clubs européens. Il faudra sortir le chéquier.