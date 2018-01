Barça : Les débuts de Coutinho satisfaisants

Philippe Coutinho a réalisé ses débuts sous le maillot du FC Barcelone jeudi soir, pour le compte des quarts de finale retour de Copa del Rey contre l’Espanyol. L’international brésilien a remplacé Andres Iniesta à la 68ème minute de jeu, et s’est montré satisfait:

Ce fut une soirée très spéciale pour moi, je ne l’oublierai pas, tous les fans et les joueurs m’ont bien reçu, ils m’ont beaucoup aidé, j’étais un peu nerveux et anxieux, mais ensuite je me suis calmé et adapté. Je suis très heureux d’avoir joué mes premières minutes dans ce club, je suis ravi de la façon dont ils m’ont reçu”, a indiqué le milieu de terrain brésilien.