Barça : Les Catalans n’abandonnent pas Coutinho

Selon Onda Cero, des émissaires du FC Barcelone seraient en train de négocier avec Liverpool, pour finaliser le transfert de Philippe Coutinho. Le club anglais qui avait refusé trois offres pourrait finalement céder son joueur pour la somme de 120 millions d’euros et 30 de bonus.

Si la presse espagnole avait annoncé que le Barça avait abandonné la piste du joueur brésilien, ce n’est pas le cas. Après le recrutement d’Ousmane Dembélé et de Paulinho, le club souhaite renforcer son attaque pour combler le départ de Neymar. Le joueur ne s’entraîne toujours pas avec le groupe et serait “malade” selon ses dires. Moins d’une semaine avant la fin du Mercato, le FC Barcelone devra s’activer, et vite.