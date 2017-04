Barça : Les Catalans entrent dans la course pour Theo

Theo Hernandez a l’embarras du choix la saison prochaine. Pour continuer sa progression, le défenseur de l’Atletico Madrid prêté à Alavés, effectue une grande saison.

Depuis ce lundi, un nouveau concurrent est entré dans la course en plus du Real Madrid qui a communiqué son intérêt, le FC Barcelone. Titulaire sur le côté gauche dans la formation basque, le jeune français de 19 ans aura du mal à partir dans le club merengue, à cause de l’existence du pacte de non-agression entre les deux équipes madrilènes. Selon AS, le Barça est passé à l’offensive pour s’attacher les services du latéral, en égalant l’offre du Real Madrid. Le joueur formé à l’Atlético, pourra choisir également entre Liverpool, et le Bayern Munich.. de quoi lui faire tourner la tête.