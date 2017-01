Barça : Les blaugranas vous souhaitent vous souhaite une bonne année

2017, une nouvelle page se tourne ! Les footballeurs du Barça ont profité de leur jour libre pour célébrer comme il se doit la fin de l’année 2016 en compagnie de leurs familles et amis

Messi en compagnie de sa compagne Antonella Rocuzzo et ses deux fils Thiago et Mateo dans une piscine en Argentine.

Rakitic en compagnie de sa femme Rakel

Neymar en compagnie de ses amis dans sa nouvelle propriété à Rio de Janeiro.

Muy FELIZ 2017 a todos y gracias por todo el cariño que me brindan 2⃣0⃣1⃣7⃣

•

HAPPY New Year to alll and thanks for all your support!! pic.twitter.com/XTDsKVPOhF

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 1 janvier 2017