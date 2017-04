Barça : Le verdict de la sanction de Neymar à 16h

Neymar sera fixé ce mardi à 16 heures au sujet de sa sanction. Le comité de compétition de la fédération espagnole de football se réunira cet après-midi pour étudier les actes du joueur brésilien lors de la dernière journée Liga contre Malaga.

L’attaquant du FC Barcelone avait été expulsé après avoir écopé de deux carton jaune à la Rosaleda mais a empiré la situation. Ce dernier aurait a posteriori applaudi le quatrième arbitre ironiquement avant de quitter la pelouse et de rejoindre le vestiaire, qui constitue une faute grave. A cause de cet acte, le brésilien écoperait de non un mais trois matchs de suspension et ne pourra pas disputer le Clasico du 23 avril prochain à Bernabéu.