Barça : Le possible maillot domicile de la saison 2017/18

Le site web spécialisé FootyHeadlines a publié ce jeudi ce qui pourrait être le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison prochaine 2017-18. Le design de l’équipementier Nike se trouve avoir plus de bleu, avec des lignes grenats plus centrées et fines. Le nouveau sponsor Rakuten y figure puisqu’il succède à Qatar Airways.

Le maillot extérieur pourrait être bleu mais rien n’est officiel pour l’heure. Le nouveau maillot sera présenté officiellement en fin de saison.