Barça : Le club va être sanctionné pour invasion sur le terrain contre le PSG

La commission de contrôle et de discipline de l’UEFA va sanctionner prochainement le FC Barcelone pour “invasion de terrain” avec une amende.

L’organisme prendra en compte le fair que c’était une action ponctuelle sur le coup de l’émotion et pénalisera par ailleurs la grave faute de sécurité, qui a empêché les personnes non autorisés à envahir la pelouse. Deux supporters avaient réussi à sauter pour rejoindre la pelouse et célébrer le but de Sergi Roberto dans les arrêts de jeu (6-1).