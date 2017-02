Barça : Le club sera poursuivi par la justice

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone ! La Haute court de justice espagnole a rejeté tous les recours effectués par le club catalan, la compagnie de Neymar et le brésilien du FC Santos concernant le transfert de la star brésilienne au Barça en 2013.

Le groupe brésilien DIS, ancien détenteur partiel des droits d’image du joueur, avait porté l’affaire en justice et porté plainte pour “escroquerie et corruption” contre Neymar, son père, les deux clubs et leurs dirigeants, estimant avoir été lésée à l’occasion du transfert du joueur. Le Barça avait officiellement chiffré le transfert du joueur depuis le club brésilien de Santos à 57,1 millions d’euros (40 millions pour la famille de Neymar, 17,1 pour Santos). Mais selon la justice espagnole dernièrement, son transfert aurait en réalité coûté au moins 83,3 millions.

C’est officiel, le FC Barcelone sera poursuivi pour fraude et corruption.