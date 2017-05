Barça : Le club prépare une seconde offre pour Messi

Leo Messi a refusé la première offre de prolongation formulée par le FC Barcelone il y a quelques jours. Cependant, l’attaquant argentin ne compte pas quitter la Catalogne, si ce n’est pour terminer dans son club de coeur en Argentine un jour, les Newell’s.

Ce que La Pulga exige, c’est un retour aux valeurs du Barça avec La Masia, et l’ancien jeu. Son refus ne serait en aucun cas un problème économique mais souhaite que la direction change. Le vice-président du club Jordi Mestre s’est exprimé à ce propos: “Messi ? Il a un excellent niveau depuis des années. Il a remporté des trophées et apporté beaucoup ici. Il est généreux et ne se plains jamais. Sa prolongation ? La vérité est que c’es positif. C’est en phase finale de négociations”.