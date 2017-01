Barça : Le club n’autorise pas ses joueurs à assister au Gala de la FIFA

Les quatre joueurs du Barça qui devaient voyager à Zurich afin de participer au Gala de la FIFA resteront finalement à Barcelone.

Selon la radio Cadena Cope, Messi, Suarez, Iniesta et Piqué ne partiront pas en Suisse pour assister au traditionnel gala organisé par la FIFA, qui récompense le prix The Best – Meilleur joueur de l’année 2016. Le club catalan a confirmé l’information par le biais d’un communiqué avec “pour priorité le match retour de Copa del Rey mercredi contre l’Athletic Bilbao”. Les blaugranas s’étaient inclinés 2-1 sur la pelouse de San Mames et devront absolument remporter cette rencontre pour se qualifier en quarts.