Barça : Le club fera appel pour la sanction de Piqué

Le FC Barcelone fera appel pour les sanctions de Gérard Piqué ainsi que Luis Suarez et présentera les allégations devant le comité de Compétiton des arbitres pour les cartons jaune du défenseur espagnol et l’attaquant uruguayen ont accumulé et écopé lors du match contre Leganés.

Pour le cas du défenseur, ce dernier ne disputera pas la rencontre contre Valence lors de la prochaine journée. Les deux centraux qui seront à disposition de Valverde pour affronter le deuxième seront uniquement Umtiti et Vermaelen si Piqué ne voit pas sanction annulée. Mascherano lui, est blessé pendant quatre semaines. En conférence de presse, le technicien espagnol a reconnu qu’il y avait faute mais que ‘le carton jaune était excessif”.