Barça : Le club dénoncera le PSG devant l’UEFA

Le Barça a prévu de dénoncer le PSG devant l’UEFA si les Parisiens lèvent la clause de Neymar qui s’élève à 222 millions d’euros. Le club blaugrana considère qu’aucun club d’Europe n’a suffisamment d’agent pour signer l’attaquant brésilien sans accomplir les règles du Fair Play financier.

L’instance européenne devra mener son enquête en cas de transfert. Ce ne sera pas la première fois que le club parisien sera sanctionné par l’UEFA. En plus d’une amende, le PSG pourrait être même privé de disputer des compétitions européennes. Selon AS, le but pour Paris est de payer la clause et d’offrir un joueur qui vaudrait dans les 70 millions d’euros afin que l’opération se déroule sans problème. Le nom qui ressort serait celui d’Angel Di Maria, mais le FC Barcelone reste toujours intéressé par Verratti.