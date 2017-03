Barça : Le club défend Messi après sa sanction avec l’Argentine

Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel ce mercredi pour soutenir la cause de son joueur Leo Messi, suspendu par la FIFA pour une durée de quatre matchs avec l’Argentine, pour insultes envers un arbitre.

Le club catalan a déclaré que la sanction a causé “surprise et indignation” et a qualifié cette dernière d’“injuste et totalement disproportionnée”. L’incident s’est produit lors du match de qualification pour le Mondial 2018 entre l’Argentine et le Chili (1-0) à Buenos Aires le 23 mars dernier.

“Le FC Barcelone exprime sa surprise et son indignation sur l’action de la Commission disciplinaire de la FIFA pour avoir sanctionné Leo Messi, après le match de qualification du Mondial de la FIFA Argentine-Chili”, indiquait le communiqué.